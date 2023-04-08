Двоє цивільних підірвалися на ворожих мінах на Харківщині, - ОВА

Сьогодні на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.

Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

"Закликаю усіх бути дуже уважними і обережними. Не відвідуйте лісів, полів, берегів водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій. У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний у жодному разі не можна торкатися його, намагатися перемістити чи розібрати. Необхідно відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити Нацполіцію", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

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