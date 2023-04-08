ЗСУ витрачають снарядів втричі менше, ніж армія РФ, - Washington Post

І у Збройних сил України, і у армії РФ помічений брак боєприпасів. Українці випускають по снаряду кожні шість секунд - і це втричі менше, ніж росіяни.

Про це пише Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Український військовий чиновник на умовах анонімності повідомив виданню, що навіть в умовах дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд.

Росія стріляє більше - за деякими оцінками, втричі більше, йдеться у матеріалі.

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Щоб не відставати від противника і при цьому економити боєприпаси, українські військові тепер більш розбірливі у виборі цілей, часто віддаючи перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти. Точність є ключовим фактором, тому що промахи означають витрачені марно снаряди.

Артилерійські снаряди для українських знарядь радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно у дефіциті. Це змусило покладатися на артилерію, надану Києву західними союзниками.

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З такою швидкістю, з якою стріляє Україна, ці запаси незабаром можуть закінчитися, а західні країни намагаються наростити виробництво. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "поточні темпи витрат Україною боєприпасів у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва".

Країни, в яких досі є запаси 152-мм та 122-мм снарядів радянського стандарту, - це переважно колишні радянські республіки, багато з яких не наважуються продавати Україні боєприпаси через свої зв'язки з Росією. Деякі країни Африки та Близького Сходу, які протягом багатьох років отримували зброю та боєприпаси з Росії, також мають запаси цих снарядів. Декілька колишніх країн Варшавського договору мають потужності для виробництва снарядів, але не в тих масштабах і з тією швидкістю, яка потрібна Україні на полі бою.

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Іноді третя країна, дружня Україні, закуповує боєприпаси – часом через посередника - і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця. Часто результатом є те, що одна артилерійська зброя на полі бою може мати снаряди, виготовлені в кількох країнах, які, за словами солдатів, можуть вести вогонь по-різному, що впливає на точність.

Сполучені Штати шукали у всьому світі запаси радянських артилерійських снарядів, але доставка може зайняти місяці. У вівторок у рамках більшого пакету допомоги в галузі безпеки Пентагон заявив, що надасть невизначену кількість артилерійських снарядів, зокрема снаряди калібру 122 мм, які він сам не виробляє. Такі снаряди використовує українська Д-30.

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Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що він підозрює, що Сполучені Штати та інші західні партнери збільшили постачання боєприпасів перед весняним наступом.

Представники США заявили, що Китай розглядає можливість відправки до Росії 122-мм та 152-мм снарядів. Лі сказав, що якщо це справді станеться, то "може суттєво змінити хід війни".

"Це, зрештою, артилерійська війна, тому та сторона, яка має більше артилерійських снарядів або яка може виробляти їх більше і підтримувати в довгостроковій перспективі, матиме значну перевагу, - сказав Лі. - Наявність артилерійських боєприпасів є одним із найважливіших факторів у цій війні".

Росія, як і раніше, стріляє більше, ніж Україна щодня, але українські офіційні особи заявили, що помітили, що їхній ворог стає дедалі консервативнішим, що є ознакою того, що вони також можуть зіткнутися з нестачею снарядів. У повідомленнях у соціальних мережах російські військові блогери та солдати скаржаться на нестачу боєприпасів.