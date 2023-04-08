Залужний провів телефонну розмову з топгенералом Франції Буркхардом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку з начальником генштабу Франції Тєррі Буркхардом.

Про це Буркхард повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Тьєррі Буркхард зазначив, що Залужний розповів йому про своє бачення ситуації на фронті.

"Я запевнив його у продовженні нашої підтримки шляхом постачань та навчання, яке Збройні сили України отримують від французьких військових", - додав начальник генштабу Франції.

Читайте: Зеленський провів засідання Ставки: говорили про запобігання витоку інформації про плани Сил оборони