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Залужний провів телефонну розмову з топгенералом Франції Буркхардом

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Залужний провів телефонну розмову з топгенералом Франції Буркхардом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку з начальником генштабу Франції Тєррі Буркхардом.

Про це Буркхард повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Тьєррі Буркхард зазначив, що Залужний розповів йому про своє бачення ситуації на фронті.

"Я запевнив його у продовженні нашої підтримки шляхом постачань та навчання, яке Збройні сили України отримують від французьких військових", - додав начальник генштабу Франції.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Андруша рядом сидів?...
  • Олег Каз
    Я вірю у Францію! В їх штабі є карти до Москви...
  • Hulio
    Прослушка зермаками 100%.
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