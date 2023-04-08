Саміт НАТО стане успішним, якщо на ньому буде явний поступ щодо інтеграції України до Альянсу, - МЗС Литви

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що Вільнюський саміт НАТО буде успішним, якщо на ньому станеться явний поступ на політичному треку з інтеграції України до Альянсу.

Таку думку Адоменас висловив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Саміт НАТО стане успішним, якщо на ньому буде явний поступ на політичному треку з інтеграції України до НАТО. При цьому зрозуміло, що зміст декларації, суть запланованих рішень все ще перебувають на стадії обговорення, тож говорити про це зарано. Але ми з нашими партнерами – до речі, їхнє коло розширюється – прагнемо того, щоб були зроблені конкретні кроки з інтеграції України до Альянсу", - сказав Адоменас.

Він додав, що зараз тривають переговори про те, щоб Україна була представлена на саміті на найвищому рівні.

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Литовський дипломат вказав і на іншу важливу складову майбутнього саміту – зміцнення оборони східного флангу НАТО. "Ми бачимо позитивні зміни у Польщі, в інших сусідніх державах. Але турбує те, що ситуація в країнах Балтії така сама, як рік тому, перед початком повномасштабної війни в Україні. Отже, прогрес у цьому напрямку також дуже потрібен", - підкреслив Адоменас.