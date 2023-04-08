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Мін’юст США розслідуватиме нібито "витік документів про плани ЗСУ"

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Мін’юст США розслідуватиме нібито "витік документів про плани ЗСУ"
Міністерство юстиції США розпочинає розслідування нібито витоку секретних документів, у яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Мін'юсті США відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування. Там лише зазначили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

Нагадаємо, 7 квітня The New York Times писало, що в мережу "злили секретні документи", в яких міститься інформація про плани США та НАТО щодо підготовки України до контрнаступу. 

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Сьогодні, 8 квітня, вночі у соцмережах виявили нову партію "секретних документів", які стосуються України, Китаю та Близького Сходу.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    ПаРашка робить вигляд, що отримала секретні документи, а США роблять вигляд, що ці документи справді секретні....
  • Ksenia VB
    А якщо це була перевірка і крисаку підсунули фіктивні документи. І вони тепер знають напевне що це крисак
    А якщо це витік з нашої сторони..
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    завжди було цікаво - от ще якось можна виправдати працю на США або західні країни, бо це завжди вищий рівень життя, чим можна виправдати працю на московію? яким треба бути ******** щоб працювати на московію!! заради чого? заради умовною сьізрани? чи параші в якій небудь уфє?
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