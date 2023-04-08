Мін’юст США розслідуватиме нібито "витік документів про плани ЗСУ"

Міністерство юстиції США розпочинає розслідування нібито витоку секретних документів, у яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Мін'юсті США відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування. Там лише зазначили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

Нагадаємо, 7 квітня The New York Times писало, що в мережу "злили секретні документи", в яких міститься інформація про плани США та НАТО щодо підготовки України до контрнаступу.

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Сьогодні, 8 квітня, вночі у соцмережах виявили нову партію "секретних документів", які стосуються України, Китаю та Близького Сходу.