Україна повернула ще 31 викрадену Росією дитину, - Микола Кулеба

В Україну 8 квітня повертається 31 депортована росіянами українська дитина.

Про це під час пресконференції повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", Уповноважений Президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз до Києва прямує 31 дитина. Ці діти через 3-4 години приїдуть у столицю. Це була 5-та наша рятувальна місія, і вона була особлива не тільки за кількістю дітей, яких ми врятували, а й за складністю. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії", - сказав він.

За словами Кулеби, через це в Україну повернули не 33 дитини, як планувалося, а 31. Він уточнив, що потрібно буде повернути тіло цієї жінки в Україну і дітей, яких вона мала забрати.

Кулеба закцентував на довготривалих і багаторазових допитах фсб. "Тому не дивно, що серце бабусі спинилося", - додав виконавчий директор БО "Save Ukraine".

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Він заявив, що коли батьки і законні представники цих дітей приїхали у табір, щоб їх забрати, росіяни не дозволили їм разом зайти до закладу.

"Вони (росіяни — ред.) тримали їх за парканом і по одному батьків впускали у заклад, де були встановлені камери. Вони тиснули на батьків, щоб батьки перед тим, як забрати дитину, подякували за те, що РФ зберегла їхніх дітей", - сказав Кулеба.

Колишній Уповноважений Президента України з прав дитини зазначив, що росіяни мали б ідентифікувати дітей (яких вивезли — ред.) і передати відповідні списки Червоному Хресту, щоб Україна мала змогу відшукати їхніх батьків.

"Усі діти, яких вони повертали, кажуть про те, що ніхто жодним чином не намагався знайти їхніх батьків. Ми шукали цих дітей, а це було дуже важко, бо є діти, де за 5 місяців було змінено 5 різних місць перебування - їх кидали з одного табору в інший. Є дуже багато свідчень того, що з цими дітьми там відбувалося", - зазначив виконавчий директор БО "Save Ukraine".

Він уточнив, що є дані про півтора мільйона українських дітей, які після 2014 року опинилися на території РФ або на захоплених територіях.

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"Це майже 20% дитячого населення — тут йдеться про Крим, Донбас, окуповані території інших регіонів. І це - діти, які є заручниками, які, на жаль, не можуть сьогодні повернутися в Україну з різних причин", - додав Кулеба.