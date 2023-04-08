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Україна, найімовірніше, поверне Крим військовим шляхом, - Ташева

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Україна, найімовірніше, поверне Крим військовим шляхом, - Ташева
Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що Україна, найімовірніше, поверне тимчасово окупований півострів військовим шляхом.

За її словами, Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму – як до великої війни, так і після її початку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона зауважила, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

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"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури, але ми добре розуміємо, що, найімовірніше, звільнення буде військовим шляхом", — заявила Ташева.

Також представниця глави держави сказала, що з урахуванням можливого звільнення Криму за короткий термін потрібно підготувати зміни до стратегії деокупації, що планується завершити влітку.

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Топ коментарі

  • FT FT
    А другого способа вернуть крым и нету. А те кто верит что крым можно вернуть дипломатией с рашистами те или полные идиоты или кремлевские агенты
  • Sergiy Vitalyovich
    Ще одна "амазонка" з короткотерміновими стратегіями звільнення Криму. Вже знають, скільки їм в Криму треба поліції, порахували, що 50000 чиновників треба і т.п. Лишилася "дрібниця" - звільнити Крим і решту окупованих територій.
  • Олекса Лось
    домой...
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