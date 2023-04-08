Україна, найімовірніше, поверне Крим військовим шляхом, - Ташева

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що Україна, найімовірніше, поверне тимчасово окупований півострів військовим шляхом.

За її словами, Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму – як до великої війни, так і після її початку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона зауважила, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

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"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури, але ми добре розуміємо, що, найімовірніше, звільнення буде військовим шляхом", — заявила Ташева.

Також представниця глави держави сказала, що з урахуванням можливого звільнення Криму за короткий термін потрібно підготувати зміни до стратегії деокупації, що планується завершити влітку.