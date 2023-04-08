Росія може почати атакувати керованими бомбами 1500 кг. Шойгу говорив про них, - Повітряні сили

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни можуть розпочати регулярно атакувати Україну керованими бомбами вагою 1500 кг.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту — від Чернігівської області до півдня.

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Він зазначив, що ворог опублікував інформацію, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу перевіряв один з оборонних заводів і говорив про лінійку виробництва на 2023 рік із планами виготовлення 1,5-тонних бомб, які оснастять крилами та GPS-навігацією.

"Нам потрібні засоби, які можуть протистояти та збивати носії. Це системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+", — сказав Ігнат.