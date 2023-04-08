Російські окупанти вигадали нову схему, щоб змусити жителів Херсонщини отримати паспорт РФ: обіцяють житлові сертифікати
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів рф, призначених для придбання житла на території рф.
Інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду та оселилися в нові квартири "в безпечних регіонах рф", а середня сума еквівалентна одному такому сертифікату складає близько 2,928 млн російських рублів, покриваючи вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар.
Проте зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами москва", - йдеться у повідомленні.