Російські окупанти вигадали нову схему, щоб змусити жителів Херсонщини отримати паспорт РФ: обіцяють житлові сертифікати

Ворог продовжує намагання з виконання плану примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів рф, призначених для придбання житла на території рф.

Інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду та оселилися в нові квартири "в безпечних регіонах рф", а середня сума еквівалентна одному такому сертифікату складає близько 2,928 млн російських рублів, покриваючи вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар.

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Проте зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами москва", - йдеться у повідомленні.