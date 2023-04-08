Російські окупанти у Старобільську почали на вулицях видавати повістки до "військкомату", - ОВА

На окупованій території Луганської області росіяни намагаються мобілізувати чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Луганської ОВА.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільщину, де повістки знаходять власників на вулицях міста.



У Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили будинки, виявили порожні і туди заселяють як військових рф, так й інших гастролерів, які думають, що приїздять на допомогу Донбасу. Ними зайняті вже практично всі будинки.

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Щодня в Сєвєродонецьку людям обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно. Перша проблема – не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга – відсутність грошей ще з Нового року. Минуло більше трьох місяців. Але напередодні так званих "перших виборів" і не таке пообіцяєш", - йдеться у повідомленні.