Нова коаліція в Естонії у своїй програмі декларує підтримку України за усіма ключовими питаннями

"Партія реформ" чинної прем’єрки Естонії Каї Каллас, Eesti 200 та соціал-демократи затвердили коаліційну угоду, що закладає основу для програми уряду.

Серед іншого, у коаліційній угоді відзначають, що на тлі відкритої війни Росії проти України Естонія ближчими роками буде у "найскладнішій безпековій ситуації з років Другої світової", у зв’язку з чим витрати на оборону збільшують до 3% ВВП на наступні чотири роки - на додачу до витрат на розміщення союзницьких сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Головним напрямком розвитку сил оборони визначили посилення ППО, систем далекого радіусу дії та збільшення запасів боєприпасів; передбачаються заходи підтримки естонського воєнпрому, створення підрозділу кібероборони та підрозділу швидкого реагування на ворожі дії в інфопросторії.

Крім того, уряд планує разом з Латвією і Литвою працювати над створенням місій ППО НАТО у країнах Балтії.

У зовнішній політиці декларують наміри добиватися подальшого посилення санкцій проти Росії та підтримку якнайшвидшого відкриття перемовин про вступ до ЄС України та Молдови.

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Також майбутній уряд обіцяє активно працювати над притягненням Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, спрямуванням конфіскованих російських активів на відбудову України, активно допомагати у повоєнному відновленні України.

В освіті декларують наміри до 2027 року перевести дитсадки та основні школи повністю на естонську мову; підвищити за 4 роки заробітні плати вчителів до 120% від середньої заробітної плати; виділяти не менше 1% ВВП на наукові дослідження та сприяти залученню приватних інвестицій.

Вік обов’язкової шкільної освіти підвищується до 18 років – починаючи з випускників 2024 року.

Держфінансування вищої освіти планують збільшити на 15% упродовж 3 років – до 1,5% ВВП.

Планується оптимізація держапарату, щоби усунути дублювання функцій і таким чином зекономити на адміністративних витратах.

До 2027 року уряд хоче встановити мінімальну заробітну плату для працівників публічного сектора на рівні 60% від медіанної заробітної плати в Естонії. Із приватним сектором спробують домовитися про аналогічне підвищення.

Ставку подоходних податків для фізичних і юридичних осіб планують підвищити на 2% з 2025 року.

З липня 2024 року планується запровадження податку на володіння автомобілем.

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Окрім того, плануються додаткові податки на використання пакування з пластику, підвищення акцизів на тютюн, алкоголь, азартні ігри.

Уряд хоче продовжити приватизацію нестратегічних держпідприємств; підвищувати енергоефективність будівель в країні, ухвалити комплексний закон про клімат.