Під час Хресної дороги у Ватикані знову поєднали представників України та Росії. Посол Юраш обурився
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.
Зазначається, що люди із земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами чи вбивчою ненавистю, раніше ділилися з Папою Франциском своїми свідченнями – і ці спогади стали роздумами, які супроводжують цьогорічну молитву Хресної дороги.
Тема молитви: Голос миру під час війни. На десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як з Ісуса був здертий одяг, укладачі об'єднали свідчення українського та російського підлітків.
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Перший розповідає про те, як уночі біг із сім'єю з Маріуполя, вирішивши вирушити до Італії, де була бабуся. На кордоні довелося попрощатися з батьком.
"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я відчував себе відірваним від усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Говорив, що хочу повернутися додому. Зрештою, моя сім'я вирішила повернутися до України", – розповідає він.
Інший же хлопець розповідає: "Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину, і водночас, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно погано. Відірваний від щастя та мрій на майбутнє".
Росіянин згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а потім надійшов лист із повідомленням про його смерть.
"Нам усі говорили, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі сум і страждання. Подібне сталося з татом і дідом, які поїхали, і немає про них жодних звісток", – поскаржився хлопець.
За словами російського хлопчика, шкільний товариш сказав йому на вухо, що йде війна, і він удома написав молитву за мир.
Своєю чергою, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прокоментував таку ініціативу Ватикану.
Український дипломат обурився: "Російський хлопець, зокрема, розповідає про свого вбитого брата та тата і дідуся, які пропали безвісти на війні. Але він точно забув згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а й українську дитину. Всю сім'ю... а не навпаки!".
Юраш також повідомив, що цього року порушили традицію публікації тексту Хресної дороги Via Crucis за кілька днів до заходу і текст хресної колії Via Crucis він дізнався зі ЗМІ.