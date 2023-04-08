Під час Хресної дороги у Ватикані знову поєднали представників України та Росії. Посол Юраш обурився

Під час Хресної дороги в Колізеї у п’ятницю, 7 квітня 20323 року, знову поєднали свідчення українського та російського підлітків, незважаючи на те, що торік аналогічна ініціатива з жінками викликала хвилю обурення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що люди із земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами чи вбивчою ненавистю, раніше ділилися з Папою Франциском своїми свідченнями – і ці спогади стали роздумами, які супроводжують цьогорічну молитву Хресної дороги.

Тема молитви: Голос миру під час війни. На десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як з Ісуса був здертий одяг, укладачі об'єднали свідчення українського та російського підлітків.

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Перший розповідає про те, як уночі біг із сім'єю з Маріуполя, вирішивши вирушити до Італії, де була бабуся. На кордоні довелося попрощатися з батьком.

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я відчував себе відірваним від усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Говорив, що хочу повернутися додому. Зрештою, моя сім'я вирішила повернутися до України", – розповідає він.

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Інший же хлопець розповідає: "Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину, і водночас, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно погано. Відірваний від щастя та мрій на майбутнє".

Росіянин згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а потім надійшов лист із повідомленням про його смерть.

"Нам усі говорили, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі сум і страждання. Подібне сталося з татом і дідом, які поїхали, і немає про них жодних звісток", – поскаржився хлопець.

За словами російського хлопчика, шкільний товариш сказав йому на вухо, що йде війна, і він удома написав молитву за мир.

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Своєю чергою, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прокоментував таку ініціативу Ватикану.

Український дипломат обурився: "Російський хлопець, зокрема, розповідає про свого вбитого брата та тата і дідуся, які пропали безвісти на війні. Але він точно забув згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а й українську дитину. Всю сім'ю... а не навпаки!".

Юраш також повідомив, що цього року порушили традицію публікації тексту Хресної дороги Via Crucis за кілька днів до заходу і текст хресної колії Via Crucis він дізнався зі ЗМІ.