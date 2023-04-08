Мінреінтеграції підготувало інтерактивну мапу для українців, які шукають прихистку за кордоном

Громадяни України, які шукають прихисток за кордоном, можуть скористатися інтерактивною мапою, розробленою Міністерством закордонних справ.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Як зауважили у відомстві, згадана мапа містить інформацію, зокрема, про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах, особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне й медичне забезпечення.

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Скориставшись цим ресурсом, можна також дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.

В інтерактивній мапі містяться дані з посиланнями на офіційні інформаційні джерела. Доступна вона за посиланням.