У Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France
Про це повідомила президент компанії, пропагандистка Ксенія Федорова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Суд у Нантер ухвалив рішення про ліквідацію RT France", - зазначила Федорова.
За її словами, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.
Видання Sky News уточнює, що французький суд офіційно оголосив телеканал банкрутом.
Торік у березні ЄС заборонив мовлення російським урядовим ЗМІ, як-от sputnik і RT, раніше відомий як russia today, після розв`язаної Росією війни проти України.
Однак санкції не завадили медіа випускати контент. Минулого року російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.
Раніше цього року уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС про замороження активів у грудні.