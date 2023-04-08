У Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France

Французький господарський суд офіційно визнав підтримуваний Кремлем пропагандистський телеканал RT France банкрутом.

Про це повідомила президент компанії, пропагандистка Ксенія Федорова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Суд у Нантер ухвалив рішення про ліквідацію RT France", - зазначила Федорова.

За її словами, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

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Видання Sky News уточнює, що французький суд офіційно оголосив телеканал банкрутом.

Торік у березні ЄС заборонив мовлення російським урядовим ЗМІ, як-от sputnik і RT, раніше відомий як russia today, після розв`язаної Росією війни проти України.

Однак санкції не завадили медіа випускати контент. Минулого року російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.

Раніше цього року уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС про замороження активів у грудні.