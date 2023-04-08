Війська РФ обстріляли Куп’янський район Харківщини, є загиблі та поранена

У Харківській області російські війська в суботу, 8 квітня, завдали чергових ударів по цивільному населенню Куп’янського району, унаслідок обстрілів двоє людей загинули, одна дістала поранення.