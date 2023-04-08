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Війська РФ обстріляли Куп’янський район Харківщини, є загиблі та поранена

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Війська РФ обстріляли Куп’янський район Харківщини, є загиблі та поранена
У Харківській області російські війська в суботу, 8 квітня, завдали чергових ударів по цивільному населенню Куп’янського району, унаслідок обстрілів двоє людей загинули, одна дістала поранення.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, загарбники вкотре атакували селище Дворічна. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків віком 65 і 34 роки.

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У селі Подоли ворожим вогнем поранена 65-річна жінка. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

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