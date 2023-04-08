Маляр про бої за Бахмут: Найпрофесійніші підрозділи росіян зазнають втрат
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там триває наступ ворога на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.
Протягом доби, що минає, на Лиманському, Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку.
Наші воїни не дають можливості ворогу просуватись та досягти поставлених цілей.
Так само ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут. Тривають бої.
У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише Вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони.
Разом з тим, вони несуть значні втрати.
У Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль.
Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень.
Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7", - розповіла Маляр.