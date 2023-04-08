НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною - Зеленський
"Литовський Сейм визнав за необхідне запросити Україну стати членом НАТО. Саме цього року на саміті у Вільнюсі. Лише разом із Україною альянс гарантуватиме справжній захист у Європі від будь-яких зазіхань на життя народів, на існуючі кордони, міжнародний порядок, заснований на правилах", - сказав він у відеозверненні в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"Без України складно уявити стійкість. Це рішення матиме продовження найближчими тижнями і місяцями. Працюємо над цим", - зазначив він.
За його словами, "цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко вони географічно від нашого народу".
"Усі цінують безпеку і захист від терору. Немає такого народу, який ставився б схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не тільки в Україну - повернеться всім у світі", - заявив Зеленський.