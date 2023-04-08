НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною.

"Литовський Сейм визнав за необхідне запросити Україну стати членом НАТО. Саме цього року на саміті у Вільнюсі. Лише разом із Україною альянс гарантуватиме справжній захист у Європі від будь-яких зазіхань на життя народів, на існуючі кордони, міжнародний порядок, заснований на правилах", - сказав він у відеозверненні в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Без України складно уявити стійкість. Це рішення матиме продовження найближчими тижнями і місяцями. Працюємо над цим", - зазначив він.

За його словами, "цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко вони географічно від нашого народу".

"Усі цінують безпеку і захист від терору. Немає такого народу, який ставився б схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не тільки в Україну - повернеться всім у світі", - заявив Зеленський.

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