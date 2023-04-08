Міноборони пояснило, хто має право на пенсію в разі смерті військового-годувальника

У Міністерстві оборони пояснили, хто має право на пенсію в разі втрати військовослужбовця-годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як йдеться у повідомленні Міноборони, право на пенсію мають: батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків, передає Цензор.НЕТ.

"Умова отримання пенсії: не раніше ніж в 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.



Розмір пенсійної виплати: 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині* (але не менше ніж 7800 грн).



*Якщо в сім'ї двоє та більше дітей - по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).

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Також дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

-пенсію незалежно від віку;

-дострокову пенсію за віком;

-пенсію за віком на пільгових умовах;

-пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.



У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають:



-батьки та дружина (чоловік) годувальника.



Умова отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю.



Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.



Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо", - пояснили у Міноборони.