Священника з УПЦ (МП), який побив військового в Хмельницькому, оголошено в розшук, - МВС

Священника Української православної церкви (Московського патріархату) Ігоря Слободяна, який побив військовослужбовця у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому, оголосили в розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Слободян розшукується як такий, що переховується від органів досудового розслідування. Розшукують його за ч.1 ст.125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 2 квітня , священник УПЦ МП побив військового у церкві в Хмельницькому.

Ввечері того ж дня на площу перед цим храмом у Хмельницькому близько 500 людей.

Під час цих зборів біля собору, більшістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у ПЦУ.

4 квітня міськрада позбавила УПЦ МП права на земельну ділянку на території Свято-Покровського собору

Поліція відкрила кримінальне провадження проти представника Покровського кафедрального собору в Хмельницькому, який побив колишнього військовослужбовця.