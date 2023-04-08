Цей крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства, - МЗС про Хресну ходу в Ватикані

МЗС України висловило розчарування з приводу спільної участі у Хресній ході в Римі українського та російського підлітків, оскільки це є спробою прирівняти жертву розв’язаної Росією війни та агресора і спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі речника МЗС Олега Ніколенка у Фейсбуці.

Він зазначив, що вчора, на Страсну п’ятницю, в Римі відбулося велике релігійне дійство - Хресна хода, яка символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою.

"Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора", - зауважив Ніколенко.

Він пояснив, що йдеться про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни росії проти України.

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"Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", - заявив речник МЗС.

Він додав, що намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню.

"Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями. Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості", - підсумував речник МЗС.

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