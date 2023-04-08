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Усередині НАТО йде "непроста дискусія" стосовно подальших кроків щодо України, - Кулеба

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Усередині НАТО йде "непроста дискусія" стосовно подальших кроків щодо України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що лише вступ України до НАТО допоможе уникнути агресії Росії у майбутньому.

 Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, зараз усередині НАТО йде "непроста дискусія" про те, який саме крок Альянс може зробити у бік членства України на саміті у Вільнюсі, що відбудеться у липні.

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"Я чітко сказав партнерам по НАТО, що нас категорично не влаштує підтвердження принципу відкритих дверей, ми постійно чуємо це з 2008 року", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна цінує військову допомогу НАТО, але ключове питання зараз — це членство в Альянсі.

"Немає іншого шляху забезпечити безпеку та уникнути агресії Росії в майбутньому. Є лише один вихід — членство України в НАТО, без ПДЧ та багаторічних планів, чітке розуміння та графік, які приведуть до результату", — наголосив міністр.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Патамушта НАТІ кремлівська агентура і нафіг не впала, яку зелений зрадник тримає біля себе. Там не зебіли і навішування спагетті на вуха не пройде.
  • ZoV KobZona
    Нас пока не возьмут в НАТО. Пока у власти останутся агенты Ху#ла.
  • FT FT
    Для начала нам нужно выиграть войну и НАТО сами будут нас упрашивать вступить в ихние ряды. Если же войну не выиграем то никто никуда нас не возьмет как бы мы не выпрыгивали с штанов. Так и будут всю жизнь водить за нос обещаниями и ставя идиотские условия вообще не имеющие отношения к военному альянсу.
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