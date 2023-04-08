Протягом 8 квітня українські морські піхотинці ліквідували 14 росіян

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 7 квітня, морські піхотинці знищили 14 росіян", - зазначається у пові

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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