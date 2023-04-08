В Авдіївці залишається четверо дітей, відомо місцеперебування двох із них. Поліція вмовляє батьків евакуювати їх, - військова адміністрація

В Авдіївці Донецької області станом на 8 квітня залишалося четверо дітей.

Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За словами посадовця, місцеперебування двох дітей встановлено, їх буде евакуйовано. Пошуки ще двох тривають.



"Упевнений, що найближчими днями ми всіх відвеземо і дітей у місті не залишиться", – заявив він.

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Барабаш розповів, що після загибелі п'ятимісячної дитини внаслідок обстрілу 31 березня у місті залишалося вісім дітей. Четверо з них уже евакуйовано.



"Ухвалено рішення про 20 громад у Донецькій області щодо примусової евакуації. Вчора була проведена комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцева, з понеділка вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", – сказав він.

Наразі евакуаційна група Нацполіції Білі Янголи вже розшукала двох дітей — дворічного Єгора та його старшу сестру-шестикласницю. Поліцейські вмовляють родину евакуюватися, розповіли в поліції Донецької області.

Незважаючи на щоденні обстріли, їхні батьки воліють залишатися вдома. Поліцейські роз’яснили дорослим їхні права та обов’язки щодо дітей і механізм обов’язкової евакуації. Родині дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх всім необхідним.

Нацполіція наголошує, що евакуація дитини з "гарячої точки" починається з пошуків. У практиці поліцейських Авдіївки був випадок, коли сім'я підмовила мешканців цілої вулиці надати неправдиву інформацію — нібито вони разом з дитиною вже виїхали.

На другому етапі поліція вмовляє дорослих виїхати та пояснює, що ніхто не буде розлучати їх з дитиною, адже евакуація неповнолітніх відбувається тільки разом з рідними або одним з них. Завершення операції з порятунку є вивезення родини у безпечне місце та організацією допомоги для неї.





7 березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України погодив механізм примусової евакуації дітей із місць, де точаться активні бойові дії. Планують, що примусова евакуація дітей "здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка замінює їх, або іншого законного представника" після рішення обласної військової адміністрації, погодженого з військовим командуванням і координаційним штабом.