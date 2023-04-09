Шукають шпигунів: ФБР у соціальних мережах вербує росіян у США для допомоги протидії агресії Росії, - Fox News

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розпочало інформаційну кампанію у соцмережах для вербування росіян і збору розвідувальної інформації, яку можна використати проти Кремля.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Телеканал зазначає, що у відео, опублікованому в Facebook і Twitter, показано сцени зі столиці США та російського посольства, де на фоні лунає голос, який говорить російською мовою, та переконує слухача, що ФБР може змінити їхнє майбутнє, якщо надати США розвідувальні дані про Росію.

Оповідач каже, що ФБР шукає шпигунів, емігрантів і будь-кого, хто має інформацію про протидію Кремлю.

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"Ви хочете змінити своє майбутнє?, — запитує на відео Алан Колер із відділу контррозвідки ФБР, розмовляючи англійською прямо на камеру, — ФБР цінує вас. ФБР може вам допомогти, але тільки ви маєте право зробити перший крок".

Fox News зазначає, що колишній керівник відділу ЦРУ в Москві Ден Хоффман у коментарі каналу сказав, що повідомлення в соцмережі було "різким" і "розумним", додавши, що воно може "допомогти ФБР і країні перемогти цю російську агресію".