Онуфрій визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від Росії. Для нього Лавра в Росії - омріяний райок, - ПЦУ про наявність паспорта РФ у очільника УПЦ МП
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Євстратій зазначив: "Кілька думок про паспорт і виправдання. Реакція МПвУ на скандал з російським паспортом м. Онуфрія нагадує мені реакцію на "звон пливьот…" Тоді:
1. Відразу оголосили фейком.
2. Почали писати в мережі "А ви готові вибачитися за фейк?" чи навіть "за провокацію".
3. Як тільки було доведено, що спів був, і був саме тепер, а не хто-зна коли, і що там таке співали регулярно - від МПвУ випустили недолуге виправдання, що "ну це трошки так, але насправді все треба розуміти зовсім по іншому, і ми за Україну, а всі решта - клєвєтнікі".
4. Ті, хто день перед цим гучно писали про "фейк" і "вимагали вибачень" - тихенько потерли дописи і зробили вигляд, що нічого такого і не було, а "звон" - то "прикре непорозуміння".
Тепер бачу те ж саме.
1. Інформвідділ МПвУ заперечує сам факт наявності громадянства РФ у м. Онуфрія.
2. Вірні чада пишуть гнівні дописи про фейк і провокацію.
3. Але вже за день виявляється, що то не фейк.
4. Тому м. Онуфрій особисто поширює плутане пояснення, що він "вважає себе громадянином України", а питанням паспорта "не цікавився". Просто хотів "завершити життя в Тройце-Сергієвій Лаврі".
В сухому залишку:
1. Наявність паспорта і громадянства РФ у м. Онуфрія - беззаперечний факт. Він офіційно його не припинив, і отримання закордонних паспортів РФ лише підтверджує це.
2. Виправдання, озвучені м. Онуфрієм - лише погіршують всю ситуацію. Бо він визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від Росії. Для нього Лавра в Росії - омріяний райок.
Я давно переконаний, що для Гундяєва "русскій мір" - лише технологія збереження і поширення влади, сам він в цю всю лабуду не вірить.
А от м. Онуфрій вірить. Щиро. Від душі. І своєю заявою (а стиль і вирази в ній - 100% вказують на його особисте авторство, це не підготовлений юристами чи помічниками текст, а саме його жива мова і думка) м. Онуфрій лише все це засвідчує.
3. Що насправді значно гірше для структури, яку він поки що очолює, ніж російський паспорт.
У нього не лише громадянство російське, у нього ментальна залежність від "русского міра", якої він не лише не позбувся, але навпаки - цінує та плекає її, як щось особливо важливе.
То може всім буде краще, і м. Онуфрію в першу чергу, якщо його давня мрія збудеться, і він замість того, щоби впертістю руйнувати авторитет Православʼя в Україні - поїде в свій омріяний райок під Москвою? І буде там тим, ким так хоче, щоб його сприймали - російським монахом-молитовником".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що митрополит УПЦ МП Онуфрій (в миру Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.
Пізніше він повідомив, що у минулому мав російське громадянство, наголосивши, що нині має лише паспорт України.