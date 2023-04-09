Онуфрій визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від Росії. Для нього Лавра в Росії - омріяний райок, - ПЦУ про наявність паспорта РФ у очільника УПЦ МП

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря відреагував на сьогоднішню заяву глави Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, в якій той визнав, що в нього було російське громадянство, але потім він нібито від нього відмовився. Євстратій Зоря вважає, що сьогоднішньою заявою Онуфрій довів свою ментальну залежність від "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Євстратій зазначив: "Кілька думок про паспорт і виправдання. Реакція МПвУ на скандал з російським паспортом м. Онуфрія нагадує мені реакцію на "звон пливьот…" Тоді:

1. Відразу оголосили фейком.

2. Почали писати в мережі "А ви готові вибачитися за фейк?" чи навіть "за провокацію".

3. Як тільки було доведено, що спів був, і був саме тепер, а не хто-зна коли, і що там таке співали регулярно - від МПвУ випустили недолуге виправдання, що "ну це трошки так, але насправді все треба розуміти зовсім по іншому, і ми за Україну, а всі решта - клєвєтнікі".

4. Ті, хто день перед цим гучно писали про "фейк" і "вимагали вибачень" - тихенько потерли дописи і зробили вигляд, що нічого такого і не було, а "звон" - то "прикре непорозуміння".

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Тепер бачу те ж саме.

1. Інформвідділ МПвУ заперечує сам факт наявності громадянства РФ у м. Онуфрія.

2. Вірні чада пишуть гнівні дописи про фейк і провокацію.

3. Але вже за день виявляється, що то не фейк.

4. Тому м. Онуфрій особисто поширює плутане пояснення, що він "вважає себе громадянином України", а питанням паспорта "не цікавився". Просто хотів "завершити життя в Тройце-Сергієвій Лаврі".

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В сухому залишку:

1. Наявність паспорта і громадянства РФ у м. Онуфрія - беззаперечний факт. Він офіційно його не припинив, і отримання закордонних паспортів РФ лише підтверджує це.

2. Виправдання, озвучені м. Онуфрієм - лише погіршують всю ситуацію. Бо він визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від Росії. Для нього Лавра в Росії - омріяний райок.

Я давно переконаний, що для Гундяєва "русскій мір" - лише технологія збереження і поширення влади, сам він в цю всю лабуду не вірить.

А от м. Онуфрій вірить. Щиро. Від душі. І своєю заявою (а стиль і вирази в ній - 100% вказують на його особисте авторство, це не підготовлений юристами чи помічниками текст, а саме його жива мова і думка) м. Онуфрій лише все це засвідчує.

3. Що насправді значно гірше для структури, яку він поки що очолює, ніж російський паспорт.

У нього не лише громадянство російське, у нього ментальна залежність від "русского міра", якої він не лише не позбувся, але навпаки - цінує та плекає її, як щось особливо важливе.

То може всім буде краще, і м. Онуфрію в першу чергу, якщо його давня мрія збудеться, і він замість того, щоби впертістю руйнувати авторитет Православʼя в Україні - поїде в свій омріяний райок під Москвою? І буде там тим, ким так хоче, щоб його сприймали - російським монахом-молитовником".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що митрополит УПЦ МП Онуфрій (в миру Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.

Пізніше він повідомив, що у минулому мав російське громадянство, наголосивши, що нині має лише паспорт України.