Протягом 8 квітня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини - зафіксовано 79 "прильотів", - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Зафіксовано 79 прильотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Миропільська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів – 20 прильотів, обстрілювали з АГС – 20 пострілів. Також зафіксовано скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА.

Хотінська громада: був мінометний обстріл – 3 прильоти.

Великописарівська громада: ворогом здійснено обстріл з АГС (25 пострілів).

На щастя, в усіх випадках без наслідків".

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