Медійна публічність полоненого збільшує ризик психологічного впливу росіян, - Координаційний штаб
Як передає Цензор.НЕТ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у телеграмі.
Як ідеться в повідомленні, у Східному регіональному центрі Координаційного штабу відбулася зустріч з родинами військовополонених і безвісти зниклих воїнів територіальної оборони військової частини А7097 з Полтави.
У зустрічі взяли участь керівник Східного регіонального центру Сергій Чебишев, представники Коордштабу, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Національної поліції, Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Представники родин цікавилися першочерговістю подання на обмін військовослужбовців окрім вразливих категорій: жінок, поранених, хворих.
За словами Чебишева, реєстри складені у алфавітному порядку і на першочерговість подання на обмін нічого не впливає. Він висловив жаль, що при поверненні з полону вирішальною є позиція ворожої сторони.
За словами представників штабу, звернення напряму до так званих "омбудсменів" росії та невизнаних утворень на захоплених росіянами територіях України, а також інших органів влади російської федерації дають можливість ворогу використовувати полоненого у своїх цілях, проводити ІПСО. У випадку особливої уваги до окремого полоненого ризик психологічного впливу ворога на нього значно збільшується, а видачу таких полонених умисно затягують.
Також учасники зустрічі обговорили питання звернень до міжнародних організацій, "вироків", винесених судами рф проти українських військовополонених, збору інформації про місця перебування бранців Кремля.
Особлива увага була приділена шкідливості медійної публічності для полоненого. Розповсюдження персональних даних та відомостей про особу воїна в полоні може мати негативні наслідки для його долі, ідеться в повідомленні.