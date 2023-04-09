Медійна публічність полоненого збільшує ризик психологічного впливу росіян, - Координаційний штаб

Медійна публічність або особлива увага до полоненого збільшують ризик психологічного впливу росіян на нього і затягування процесу обміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у телеграмі.

Як ідеться в повідомленні, у Східному регіональному центрі Координаційного штабу відбулася зустріч з родинами військовополонених і безвісти зниклих воїнів територіальної оборони військової частини А7097 з Полтави.

У зустрічі взяли участь керівник Східного регіонального центру Сергій Чебишев, представники Коордштабу, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Національної поліції, Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилася від пропозиції обміняти всіх полонених-мусульман на честь Рамадану

Представники родин цікавилися першочерговістю подання на обмін військовослужбовців окрім вразливих категорій: жінок, поранених, хворих.

За словами Чебишева, реєстри складені у алфавітному порядку і на першочерговість подання на обмін нічого не впливає. Він висловив жаль, що при поверненні з полону вирішальною є позиція ворожої сторони.

За словами представників штабу, звернення напряму до так званих "омбудсменів" росії та невизнаних утворень на захоплених росіянами територіях України, а також інших органів влади російської федерації дають можливість ворогу використовувати полоненого у своїх цілях, проводити ІПСО. У випадку особливої уваги до окремого полоненого ризик психологічного впливу ворога на нього значно збільшується, а видачу таких полонених умисно затягують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обміни полонених тривають, але багатьох поранених під час теракту в Оленівці не визволяють. Ми опинились сам на сам, - "Родини Оленівки"

Також учасники зустрічі обговорили питання звернень до міжнародних організацій, "вироків", винесених судами рф проти українських військовополонених, збору інформації про місця перебування бранців Кремля.

Особлива увага була приділена шкідливості медійної публічності для полоненого. Розповсюдження персональних даних та відомостей про особу воїна в полоні може мати негативні наслідки для його долі, ідеться в повідомленні.

Також читайте: Україна не має офіційної інформації щодо місць утримання полонених, - Координаційний штаб