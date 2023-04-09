Протягом 8 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження ворога, 1 склад боєприпасів, 1 позицію ППО та 3 станції РЕБ, - Генштаб

Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ завдали низку ударів по російських окупантах.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 08.04.2023, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника".

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