Інформацію про агентів ФСБ на чолі з Наумовим я публікував у 2020 році. На мене відкрили кримінальні справи, - Лерос

Народний депутат Гео Лерос заявив, що в 2020 році він опублікував інформацію про російських шпигунів у СБУ на чолі з Андрієм Наумовим. Тоді на нього відкрили кілька кримінальних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лерос зазначив: "Призначених Зеленським в СБУ агентів ФСБ (на чолі з Наумовим) я опублікував ще у 2020 році та надав йому цю інформацію офіційним листом.

Через кілька днів після публікації, Зеленський своїм наказом Наумову дав звання бригадного генерала, а на мене відкрили ще кілька кримінальних справ.

Пройшли роки і ДБР опублікувало аудіозаписи розмов куратора ФСБ в Україні Сівковича з відвертою ФСБшною консервою в СБУ Олегом Кулінічем, які нажаль показали, що я надав достовірну інформацію, а фігуранти мого списку через 2 роки таки пішли за статтею "державна зрада".

При цьому, деякі зі списку залишилися працювати у СБУ і зараз, і навіть отримали підвищення!

Уявіть цю дикість!

Знадобилося 3 роки, щоб ціною національної безпеки та життів десятків тисяч українців, всі дізналися , що Зеленський таки напризначав ФСБшників в СБУ".

Також Лерос оновив свій допис від 9 жовтня 2020 року: "А вам цікаво дізнатись хто насправді всім "рулить" в СБУ?

Звісно Баканов та Зеленський отримують вигоду, але хто "Єрмак" у Баканова, той хто робить всю брудну і корупційну роботу?

Познайомтесь з Андрієм Наумовим - начальник ГУ Внутрішньої Безпеки СБУ.

До речі, ми про його злочини вже згадували, але зверніть увагу, що Зеленський не реагує, бо все і так знає)

Ми на Наумова вийшли після того, як почали розкривати корупційні зв’язки "смотрящих" по всій країні.

Сам Наумов, з моменту свого призначення до Служби безпеки України – фігурант двох кримінальних проваджень № 42019000000001749 та № 6201910000001044.

Він завжди спрямовує свої зусилля на побудову власної корупційної вертикалі серед підлеглих співробітників та організацію роботи з вимагання хабарів від комерційних структур за невтручання в їх господарську діяльність з метою особистого збагачення.

Відомо, що у місті Києві, Наумов через начальника київського СБУ Олега Головаша, отримує від Дениса Комарницького (головного корупціонера столиці) відсоток від усіх бюджетних платежів, тому сумки в СБУ Комарницький завозить на оперативній авто СБУ прямо на подвір'я Служби безпеки.

За ініціативою Наумова А.О. було звільнено з ГУ БКОЗ СБУ співробітників, які відмовлялися виконувати його незаконні вказівки щодо тиску на комерційні структури, а також призначення на керівні посади повністю підконтрольних йому осіб.

Одним з перших відбулось незаконне призначення в липні 2019 року уродженця м. Кривий Ріг Капелюхи Артема Вікторовича відразу на посаду начальника 1 відділу 4 управління (по протидії контрабанді) ГУ БКОЗ СБУ.

Слід зазначити, що Капелюха А.В. до свого призначення обіймав посаду оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, і за час служби в СБУ неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності у різних підрозділах, а також був фігурантом декількох кримінальних проваджень.

Незважаючи на це, у квітні 2020 року Капелюха, за сприяння Наумова був призначений Бакановим на посаду начальника управління по боротьбі з контрабандою ГУ БКОЗ СБУ.

В подальшому Капелюха за підтримки Наумова змінив всіх керівників регіональних підрозділів по боротьбі з контрабандою.

При цьому, необхідними критеріями для призначення нових керівників були не особисті та професійні якості, а відданість керівництву і зрозуміло чому, як cosa nostra)

Особливу увагу заслуговує той факт, що в багатьох регіональних Управліннях СБУ на посади начальників підрозділів по боротьбі з контрабандою були призначені саме однокурсники Капелюхи.

Новопризначені керівники, за вказівки і підтримки Капелюхи та Наумова за 4 місяці повернули у діяльність митниці побори, списки та чорні схеми контрабандного ввозу товарів, в тому числі підакцизних на митну територію України, контрабанду наркотичних засобів та нелегальне виготовлення горілчаної та тютюнової продукції.

В якості прикладу слід відзначити письмові вказівки на адресу Голови Державної прикордонної служби України Дейнеки С.В. від 04.04.2020 року, за підписом начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова А.О., лист № 9/3992, яким вимагалося дозволити вхід фактично в усі зони прикордонного контролю новопризначеного керівництва регіональних підрозділів, на чолі з Капелюхою А.В.

При цьому, метою зазначених дій зазначався контроль дотримання законодавства співробітниками СБУ. Це розпорядження дозволило фактично підконтрольним Наумову співробітникам здійснювати заходи тиску на суб’єктів ЗЕД безпосередньо на митниці.

Таким чином, згідно з наявною інформацією, на даний час ключову роль в організації та контролю контрабандних потоків в Україні відіграє Наумов, який особисто контактує з усіма основними гравцями контрабандних потоків та керівництвом крупних державних компаній, погоджуючи їм умови роботи, розміри хабарів і т.п.

З метою організації системного механізму отримання неправомірної винагороди та налагодження постійного контролю над усіма тіньовими потоками у різних сферах економіки держави, користуючись особливою наближеністю до Голови СБУ Івана Баканова, Наумов вибудував стійку корупційну кадрову вертикаль із наближених до нього осіб, серед яких:

• ГУ КЗЕ СБУ (начальник - Трипілка Андрій Вікторович, перший заступник — Бурзак Володимир Іванович, заступник Ращик Ростислав Адамович)

• ГУ К СБУ (начальник 4 Управління ГУ К (контрабанда) Капелюха Артемій Вікторович)

• ДКІБ СБУ (начальник Корнійчук Олексій Олександрович, заступник - Шило Артем Вікторович)

• ДКР СБУ (начальник - Руснак Олександр Васильович)

• ГСУ СБУ (в.о. начальника - Швець Андрій Зіновійович)

Регіональні управління СБУ:

• у Волинській обл. - Данюков Павло Олексійович,

• у Львівській обл. - Гончаров Юрій Олегович

• в Харківській обл. - Дудін Роман Володимирович

• в Закарпатській області - Рудницький Іван Львович

• в Полтавській області - Борзілов Євген Вікторович

На сьогоднішній день, тільки за особистим погодженням Наумова здійснюються усі призначення на основні Департаменту (управління), а також в регіональних органах СБУ, при цьому слід зазначити, що кожне призначення на посаду має свою вартість.

З моменту початку роботи корупційної кадрової вертикалі, особисто Наумовим налагоджені контакти з відомими в контрабандному середовищі Орестом Фірманюком, Віктором Шерманом, родиною Бабичів (Бабіч Євген та Бабіч Максим - батько і син).

Крім того, за вказівкою Наумова заступником начальника ГУ КЗЕ СБУ Ращиком Р.А. налагоджено щомісячне отримання винагороди за невтручання у протиправну діяльність керівництва державних підприємств.

Так, згідно з наявною інформацією, Наумов отримує:

- від керівництва ДП "Укрспирт" щомісячно виплачує понад 100 тис. дол. США.

- ДП "Енергоатом" - щомісячна винагорода близько 100 тис. доларів США, передається директором з фізичного захисту і спеціальної безпеки ДП "Енергоатом" Олегом Макаренком,

- АТ "Укртрансгаз", щомісячно передає близько 70 тис. дол. США.

За невтручання СБУ у тендерні закупівлі Укравтодору, Ращик Р.А. щомісячно отримує 1% від суми виграних тендерів від компаній "Автомагістраль Південь", "Ростдорстрой", групи компаній "Онур" та інших, що складає близько 3 млн. доларів США на місяць.

Отримані кошти Ращик Р.А. та Трипілко А.В. передають безпосередньо Наумову.

Крім цього, Наумовим з метою особистого збагачення активно використовується Головне слідче управління СБУ, яке очолює в.о. Швець А.З. На виконання вказівок Наумова, останній, використовуючи службове положення, примушує своїх підлеглих порушувати кримінальні провадження за статтями КК України, що не є підслідністю СБУ.

Існують факти залучення СБУ в рамках кримінальних проваджень щодо зважування вантажівок на автошляхах України, щодо шахрайства в особливо великих розмірах при реалізації заставного майна комерційних банків, щодо крадіжки врожаю фермерських господарств, щодо шахрайського заволодіння майном комерційних підприємств, щодо незаконної реалізації бурштину та інші.

Також, слідчий підрозділ використовується Наумовим А.О. в інтересах особистої помсти.

За результатами надуманих підстав ГСУ СБУ розслідуються кримінальні провадження стосовно конкурентів фірм родини Баканова та його родича по лінії дружини - Бєляєва О.В., які були задіяні в схемах виведення Богуславскої та Дибинецької ГЕС в приватну власність.

На даний час здійснюється безліч слідчих та оперативно-розшукових дій, проводиться тиск на бізнес енергетичних компаній-конкурентів родини Баканова І.Г. шляхом проведення обшуків, накладення арештів на майно та блокуванням банківських рахунків.

До зазначеного процесу залучений та активно впливає родич Баканова І.Г. - Бєляєв О.В., який не будучи кадровим співробітником СБУ є особистим контактером Баканова по "делікатних питаннях" та курує потенційно резонансні справи.

Крім цього, згідно наявної інформацією, в 2011 р. теперішній Голова СБУ Баканов та дружина Бєляєва О.В., яка є сестрою дружини Баканова, були фігурантами кримінальних проваджень за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах підконтрольними їм компаніями, що свідчить про можливу особисту зацікавленість Баканова в уникненні від відповідальності за раніше вчинені дії, що є прямим конфліктом інтересів.

На сьогоднішній день, за результатами професійної та службової діяльності Наумова слід зазначити, що за його безпосередньої участі в процесах погодження та призначення на посади в структурних підрозділах СБУ проведені значні кадрові зміни.

Результатом кадрових призначень, співробітників по лінії протидії спецслужбам Російської Федерації, виведено в розпорядження та переведено до інших підрозділів, перспективні матеріали за лінією протидії спецслужбам РФ визнано такими що не заслуговують на увагу.

Вакантні посади управління заповнено співробітниками, які мають низький фаховий рівень, неодноразово потрапляли в компрометуючі ситуації, притягалися до дисциплінарної відповідальності, а окремі з них знаходяться під слідством.

Таким чином, внаслідок комплексу вказаних дій було нанесено значну шкоду підрозділам контррозвідки України.

Заслуговує на увагу також той факт, що за вказівкою Наумова співробітниками ГУ ВБ СБ України здійснювалося вивчення надання спонсорської допомоги іноземними партнерами за період з 2014 р. по теперішній час, при цьому документальні матеріали щодо вказаного питання, за його вказівки вивозилися у невстановленому напрямку за межі СБУ.

Таким чином, враховуючи наслідки участі Наумова у вищенаведених процесах в СБУ існує велика ймовірність підтвердження інформації про можливу причетність Наумова до агентурного апарату спеціальних служб РФ.

Володимир Зеленський, може ви і є хабарник та зрадник?

Окрім вищевказаного, слід зазначити, що до призначення в СБУ Наумов півтора року працював директором ДП "Центр організаційно - технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", а до того заступником начальника управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України.

Результатами його діяльності на зазначених посадах є декілька кримінальних проваджень, порушених ДБР в 2019 р. за фактами розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, які були виділені на виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС, а також надання вказівок по незаконному збору конфіденційної інформації стосовно співробітників керівного складу ДБР, ГПУ, Офісу Президента України, Національної поліції України та інших силових підрозділів.

Так, центральним апаратом Державного бюро розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 42019000000001749 від 14.08.2019 за підозрою:

- Заступника керівника – керівника відділу із забезпечення роботи державних реєстрів НАЗК Управління інформаційно – аналітичних систем та захисту Юркова О.В. у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 363 КК України;

- Старшого оперуповноваженого 2 відділу 2 управління ГУ "К" СБ України підполковника Савченка К.Г. у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 189 КК України.

Юркову О.В. та Савченку К.Г. Були оголошені підозри за те, що на виконання вказівок колишнього заступника начальника ГУ "К" СБУ полковника Наумова, вони оперативним шляхом отримали конфіденційні частини декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (керівного складу ДБР, ТУ ДБР у м. Києві, ГПУ, Офісу Президента України, УЗЕ м. Києва НП України та інш.)

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві було зареєстровано кримінальне провадження № 6201910000001044 від 05.08.2019 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 КК України:

- В період з 01.12.2018 по 25.06.2019 колишній директор ДП "Центр організаційно – технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Наумов, діючи за попередньою змовою із заступником голови державного агентства України з управління зоною відчуження Фещенко В.П. та зі своїми підлеглими працівниками Кухаревим В.В. та Гарником К.В., які займають керівні посади в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, ДП "ЦОТІЗ" та служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження, вчинили розкрадання бюджетних коштів, виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС (перерахування на підприємства з ознаками фіктивності коштів(ТОВ "Будстрой Енерджі") та (ТОВ "Техінвест Інжиніринг");

- У вересні, грудні 2018 року та березні, травні 2019 року колишній директор ДП "ЦОТІЗ" Наумов, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що максимальна передбачена премія встановлена в розмірі 100% від посадового окладу, здійснив собі завищенні нарахування заробітної плати в розмірі 300%, чим завдав збитків державному підприємству.

- У січні – лютому 2018 року колишній директор ДП "ЦОТІЗ" Наумов, діючи за попередньою змовою зі своїми підлеглими у службі забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження, завдав збитків державному бюджету шляхом завищення потреб в бюджетних асигнуваннях з оплати праці (включення до основної та додаткової заробітної плати працівників ДП "ЦОТІЗ" послуги з відвідування зони відчуження іноземними та вітчизняними громадянами, в той час як зазначені працівники фактично утримувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету)".