Російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей, - ISW

Американські аналітики повідомляють, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські та російські джерела 8 квітня обговорили зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту, підтвердивши оцінку ISW, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.

Зібрані та проаналізовані дані свідчать про те, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

А також додають, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже наступальні операції, як правило, викликають підвищені потреби в артилерійських засобах.

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