Від початку вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 10 тис. одиниць техніки, - Oryx

Відпочатку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 10 тисяч одиниць військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Oryx.

Аналітики зазначають, що українські військові знищили 6472 одиниці техніки, 304 було пошкоджено, 394 окупанти покинули.

Зокрема, РФ втратила 1928 танків, 2281 БМП і 12 кораблів. Водночас ЗСУ затрофеїли 2834 одиниці озброєння.

До слова, у звіті також зазначається, що Україна за цей період втратила втричі менше техніки, ніж загарбники.

Варто зазначити, що Oryx оприлюднює дані лише про те озброєння, знищення якого підтверджують фото чи відео. Таким чином, реальна кількість втраченої техніки може бути більшою.

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