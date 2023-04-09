Сунак 11 квітня зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 11 квітня проведе зустріч із президентом США Джо Байденом у Белфасті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає РБК-Україна із посиланням на Daily Mail.
Візит глави Білого дому приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.
Своєю чергою у пресслужбі британського прем'єра зазначили, що Сунак привітає Байдена, коли той зійде з борту Air Force One.