Окупанти на Херсонщині перевіряють телефони мешканців та обшукують будинки, - Генштаб

На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 9 квітня.

"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі", - йдеться в повідомленні.

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