Євросоюз обговорює з країнами G7 можливості створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, - єврокомісар Рейндерс

Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами "Великої сімки" (G7) можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в інтерв’ю Kyodo News.

"Під час головування Японії в G7 ми продовжимо (обговорення з країнами "Великої сімки". - Ред.), щоб побачити, чи можливий такий самий підхід до нашої пропозиції. Те, що зараз поставлено на карту, – це злочин агресії", - сказав Рейндерс.

Він наголосив, що наразі Євросоюз у співпраці з українськими судовими органами та Міжнародним кримінальним судом ООН вивчає можливість створення спеціального трибуналу або змішаного трибуналу за участю українських і міжнародних суддів для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.

Міністри юстиції країн G7 – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу під час зустрічі 7 липня в Токіо, серед іншого, планують обговорити шляхи притягнення до відповідальності керівництва Росії та громадян РФ, підозрюваних у воєнних злочинах, скоєних в Україні під час розв’язаної Москвою війни.

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