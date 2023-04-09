Вночі росіяни атакували Запоріжжя: дві ракети влучили в приватний сектор, 2 людини загинуло, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. Зруйновано один будинок, ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі.

Про це повідомив у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Кляті російські терористи знову атакували Запоріжжя і загубили людські життя.



Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Тварюки зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини - чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги. Розбір завалів триває - за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей.



Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці", - написав він.



Як зазначається, наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальні автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.

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Голова Запорізької ОДА Юрій Малашко повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати жінку, але чоловік та 11-річна дівчинка загинули.











