Минулої доби військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонщини, випустивши 495 снарядів, - ОВА
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За минулу добу окупанти випустили по Херсонщині 495 снарядів, 23 - влучили у місто Херсон.
Про це повідомоляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 495 снарядів.
23 снаряди влучили у місто Херсон.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередач; територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за минулу добу жертв серед цивільного населення не було.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.