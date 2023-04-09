Наступальний потенціал військ РФ знижується, - ISW

Російські окупанти ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас, як зазначається, загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.

Аналітики наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде не просуваються серйозно. Окрім цього, темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших - зовсім зупинились.

Офіцер зазначив, що наступ РФ на Авдіївку "захлинувся", і вказав, що ворог все ще не контролює Мар’їнку, незважаючи на те, що перетворив місто на руїни.

У звіті також мовиться про те, що один з російських мілблогерів стверджував, що темп наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизився за останню добу, і вказав, що війська РФ намагаються просунутися будь-де.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей, - ISW