Стратегія енергетичного терору Росії не спрацювала, - ISW
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Російські плани щодо знищення енергетичного сектору України не спрацювали. Москва, скоріш за все, відмовилася від ракетних ударів по енергооб’єктах.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал", - зазначають аналітики.
Експерти навели дані Міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів зменшилася від березня 2023 року.