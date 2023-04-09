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США можуть прослуховувати вище керівництво України, - NYT про витік секретних документів Пентагону

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США можуть прослуховувати вище керівництво України, - NYT про витік секретних документів Пентагону
Витік секретної документації Пентагону може свідчити про те, що США не тільки відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні, а й шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі  New York Times із посиланням на джерела видання. 

Як зазначається, інформація, опублікована в соціальних мережах, також свідчить про те, що спецслужби США прослуховують важливих союзників.

"Звіти розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", – ідеться у матеріалі NYT.

Також читайте: Витік секретних документів Пентагону свідчить про те, що США відстежують дії як української, так і російської армій, - The New York Times

Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    США можуть прослуховувати вище керівництво України, Не тільки необхідно ПРОСЛУХОВУВАТИ, а і тримати на жорсткому ошийнику - інекше все продадут Кремлю...
  • Яр Холодний
    Були-б дурнями - якби не прослуховували Їх прослуховувать треба обов"язково - щоб знать яку саме в "жОПУ" підкидать "дезу" та кацпапів дезінформувать
  • igor romanenko 33ac9c94
    Та його й треба прослуховувати бо воно може домовитися або "перестати стріляти" по- тихому від народу.
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