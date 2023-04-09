США можуть прослуховувати вище керівництво України, - NYT про витік секретних документів Пентагону
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Витік секретної документації Пентагону може свідчити про те, що США не тільки відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні, а й шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі New York Times із посиланням на джерела видання.
Як зазначається, інформація, опублікована в соціальних мережах, також свідчить про те, що спецслужби США прослуховують важливих союзників.
"Звіти розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", – ідеться у матеріалі NYT.