США можуть прослуховувати вище керівництво України, - NYT про витік секретних документів Пентагону

Витік секретної документації Пентагону може свідчити про те, що США не тільки відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні, а й шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України.