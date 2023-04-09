Військова частина не бере участі в процесах обміну полоненими і впливу на них не має, - Координаційний штаб

Родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців звернули увагу на проблеми, пов’язані з обліком їхніх близьких у військовій частині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається в повідомленні, з ініціативи ГО "Жінки зі сталі" у Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами Оборонців 109-ої окремої бригади територіальної оборони Сил ТрО ЗСУ. Участь у заході взяли представники Координаційного штабу, командування Сил ТрО ЗСУ, 109-ої ОБрТрО та Регіонального управління "Схід" Сил ТрО.

Родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців звернули увагу на проблеми, пов’язані з обліком їхніх близьких у військовій частині.



Як зазначив представник Сил ТрО, існують нормативно-правові документи, які регулюють порядок обліку особового складу. Підставою для зміни категорії обліку може бути поява нової офіційної інформації щодо військовослужбовця, зокрема, документ, який підтверджує його перебування в полоні. Таким документом є підтвердження міністерством оборони російської федерації через Міжнародний комітет Червоного Хреста.



З моменту, коли військова частина отримує від Національного інформаційного бюро офіційне повідомлення про полон, є правові підстави змінити облікову категорію. Після цього родичі можуть отримати відповідну довідку.



Варто наголосити, що на залучення в процеси обміну облікова категорія безпосереднього впливу не має: усі військовослужбовці, внесені до єдиного реєстру Оборонців, задіяні в цих процесах.



Представниця бригади зауважила, що спілкування з військовою частиною передбачено через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). В окремих випадках комунікація може відбуватися через службу цивільно-військового співробітництва (ЦВС). Зробивши відповідні запити, родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців можуть отримати певні документи, які не мають обмеження доступу. Вона також додала, що військова частина надає всю необхідну інформацію, співпрацює з усіма компетентними органами, але участі в процесах обміну не бере і впливу на ці процеси не має.



Окремо обговорили питання військового стажу та грошового забезпечення в умовах, коли військовослужбовець перебуває в полоні. Представник юридичного відділу Координаційного штабу розтлумачив певні деталі, які стосуються отримання довідок і грошової допомоги родинам Захисників і Захисниць.

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