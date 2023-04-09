ПВК "Вагнер" намагалася купити зброю в Туреччині, - Washington Post
Про це повідомляє BBC із посиланням на Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що видання пише це на основі секретних документів Пентагону, що опублікували у соцмережах. З них випливає, що на початку лютого представники "Вагнера" зустрічалися з деякими людьми в Туреччині, розраховуючи закупити в країні зброю та обладнання для "дій "Вагнера" в Малі та Україні.
У документі також стверджується, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта підтвердив, що Малі готова придбати зброю у Туреччини від імені Вагнера.
Зі звіту незрозуміло, чи знав турецький уряд про ці переговори й чи увінчалися вони успіхом. Однак інформація, що член НАТО міг допомагати Росії у війні в Україні, сама по собі здатна викликати скандал, особливо з огляду на спроби Туреччини заблокувати вступ Швеції до альянсу.
Представники уряду Туреччини відмовилися коментувати дані з документів, що втекли. Посольство Малі у Вашингтоні не відповіло на прохання WP про коментар.
Загалом, аналізуючи документи, що втекли, газета Washington Post, як і NYT, зазначає, як багато США відомо про російську армію та її командування.
"Документи демонструють те, що давно передбачалося, але ніколи не висловлювалося публічно: розвідувальна спільнота США настільки глибоко впровадилася в російську армію і її командування, що може заздалегідь попереджати Україну про напади, що готуються, і достовірно оцінювати сильні й слабкі сторони російських сил", - пише видання.
Наприклад, згідно з одним із документів, американська розвідка знала про ,0міністерством оборони Росії плану завдати ударів по позиціях українських військ у двох місцях у конкретний день у лютому. Їй також заздалегідь було відомо, що військові готували удари по десятку енергетичних об'єктів і такій кількості мостів в Україні.