Ворог обстрілює три райони Харківщини, - ОВА

Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як зазначається, вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.

"По смт Великий Бурлук Куп'янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також нагадує, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - резюмує очільник регіону.