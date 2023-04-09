Два ракетоносії Росія тримає у Чорному морі, - ОК "Південь" 

У Чорному морі Росія тримає 2 ракетоносії з 8 "Калібрами" на борту.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує тримати корабельне угруповання в Чорному морі, яке має ще й ракетоносії. Наразі вони використовують підводні човни, їх два, збільшили з минулої доби до двох, тому ракетний залп може сягати 8 ракет. Нагадаю, пуск з підводного човна складніше виявити нашим засобам ППО і це означає, що при проголошенні повітряної тривоги треба діяти максимально оперативно", - сказала Гуменюк.

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