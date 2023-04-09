Зеленський у травні може поїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого, - Bild

Президент України Володимир Зеленський може у травні відвідати німецький Аахен, де йому планують вручити премію Карла Великого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bild.

Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити Володимира Зеленського та український народ. В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, "але й Європу та європейські цінності".

Премія Карла Великого покликана стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. За інформацією Bild з урядових кіл, на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Аахена особисто.

Це був би його перший візит до Німеччини від початку війни. Однак запланований літній наступ українців може означати, що Зеленський не зможе виїхати з країни і буде змушений виступити по відеозв'язку.

Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Але через те, що Шольц їде на саміт G-7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на вихідні перед цією датою.

Від початку війни Зеленський побував у США, Британії, Франції та Польщі - але не в Німеччині. Хоча Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні, зазначає німецьке видання.

У Зеленського звинувачували канцлера в нерішучості і відсутності підтримки протягом тривалого часу. Зустріч в Аахені між Шольцем і Зеленським може відкрити нову главу дружби.

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