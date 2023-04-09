Російська влада намагається показати, що ситуація на окупованих територіях контрольована, - британська розвідка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
Британська розвідка проаналізувала нещодавнє засідання Ради нацбезпеки Росії, яке проводив диктатор Володимир Путін 5 квітня. Це було перше засідання з жовтня минулого року.
Основну увагу росіяни приділили доповіді міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева. Він розповів про діяльність так званих "правоохоронних органів та органів громадського порядку" на захоплених територіях України.
"Вибір Колокольцева як основного спікера, ймовірно, є спробою Кремля показати, що ситуація на цих (окупованих, - ред.) територіях нормалізується", - йдеться у повідомленні.
Попри заяви росіян, більшість окупованих територіях залишаються зоною бойових дій, а права багатьох громадян обмежені.