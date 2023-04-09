Російська влада намагається показати, що ситуація на окупованих територіях контрольована, - британська розвідка

Кремль намагається переконати росіян, що контролює ситуацію на окупованих територіях України. Проте насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка проаналізувала нещодавнє засідання Ради нацбезпеки Росії, яке проводив диктатор Володимир Путін 5 квітня. Це було перше засідання з жовтня минулого року.

Основну увагу росіяни приділили доповіді міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева. Він розповів про діяльність так званих "правоохоронних органів та органів громадського порядку" на захоплених територіях України.

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"Вибір Колокольцева як основного спікера, ймовірно, є спробою Кремля показати, що ситуація на цих (окупованих, - ред.) територіях нормалізується", - йдеться у повідомленні.

Попри заяви росіян, більшість окупованих територіях залишаються зоною бойових дій, а права багатьох громадян обмежені.