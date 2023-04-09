468 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 9 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

9 квітня військові підрозділи ЗС РФ здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11- річної дівчинки.

8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Торецьк Донецької області отримав поранення 15-річний хлопець.

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Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.