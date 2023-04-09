Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 178 150 осіб (+470 за добу), 3636 танків, 2740 артсистем, 7024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

9 99420
Станом на ранок 9 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 178 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7024 (+4) од,

артилерійських систем - 2740 (+13) од,

РСЗВ - 533 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2312 (+14),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5602 (+3) од,

спеціальна техніка - 309 (+5).

Також читайте: На фронті загинув депутат з Харківщини Олег Мартимянов

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 178 150 осіб (+470 за добу), 3636 танків, 2740 артсистем, 7024 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Так швидили та бігли в "наступление" з січня по березень... що вже й "захекалися"...
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    їх головна сила то артилерія і авіація. для арти нам підкинули файні гостинці, ще б для авіації щось путнє підігнали щоб московитські плануючі бімби і всякі ланцети заткнулися
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини