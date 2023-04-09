Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 178 150 осіб (+470 за добу), 3636 танків, 2740 артсистем, 7024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 178 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7024 (+4) од,

артилерійських систем - 2740 (+13) од,

РСЗВ - 533 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2312 (+14),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5602 (+3) од,

спеціальна техніка - 309 (+5).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні