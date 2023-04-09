Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 178 150 осіб (+470 за добу), 3636 танків, 2740 артсистем, 7024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 9 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 178 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,
танків - 3636 (+0) од,
бойових броньованих машин - 7024 (+4) од,
артилерійських систем - 2740 (+13) од,
РСЗВ - 533 (+0) од,
засоби ППО - 282 (+0) од,
літаків - 307 (+0) од,
гелікоптерів - 292 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2312 (+14),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5602 (+3) од,
спеціальна техніка - 309 (+5).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні