Війська РФ активізували обстріли деокупованих сіл на Луганщині, - ОВА

Ворог активізував обстріли деокупованих сіл у Луганській області. Окупанти почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування.

Про це у фейсбуці повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"В ті дні, коли ворог через негоду не може задіяти бронетехніку при черговій спробі нападу, він збільшує кількість артобстрілів. Так, у квітні від ворожого вогню потерпають, переважно, деокуповані населені пункти Красноріченської громади. На цій ділянці росіяни почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування. За попередніми даними, зруйновано майже 60 % житлового фонду. На території цих населених пунктів ще залишаються 137 цивільних осіб, яких ми щоразу вмовляємо до евакуації", - зазначив виконувач обов’язків начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кузьминого, що у Кремінській громаді.

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