Доба на Донеччині: обстріли житлових будинків, дві особи зазнали поранень,- ОВА
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Минулої доби росіяни обстріляли 7 громад Донецької області.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
На Донецькому напрямку пошкоджено 2 багатоповерхівки у Красногорівці Мар'їнської громади та 4 приватні будинки у Гострому Курахівської громади — без жертв.
На Горлівському напрямку поранено 2 людини: у Бахмуті та Торецьку. У Костянтинівській громаді пошкоджено будинок у Миколаївці. Поодинокі обстріли зафіксовано у Міньківці, Васюківці та Роздолівці Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 10 будинків у Званівці, також під вогнем Переїзне.
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.