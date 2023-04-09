Рашисти обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області, - ОВА

Рашисти продовжують обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, терористичні війська РФ забрали 3 невинні життя жителів Запорізької області, ще 5 - отримали поранення в наслідок ворожих атак. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.

"Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями для російських снарядів: один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів здійснив ворог. За добу зруйновано або пошкоджено кілька десятків об'єктів: квартир, будинків, господарчих споруд, але з часом все це можна відновити та відбудувати. Головне у цій війні - вберегти життя українців", - йдеться у повідомленні.

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